智邦科技（2345）16日召開111年度股東常會，會中決議通過配發每股6元現金股利，也首度通過發行限制員工權利新股的議案，林明蓉強調，限制型股票代表著智邦股東對員工的具體支持，是吸才、留才的重要工具。

智邦科技董事長林明蓉在股東會上表示，從今年上半年的營運狀況來看，訂單去化速度、零組件庫存、產能需求、人才培育、新技術與新營運模式等，都面對嚴峻考驗，下半年狀況也仍十分挑戰。

展望未來，林明蓉強調，智邦除了既有的業務與營運效率提升，也即將啟動竹北AI園區建置，並著手規劃海外生產據點布局，面對持續動盪的全球產業情勢變化，智邦團隊必須同心協力，一起克服困難，成就更高的目標。

林明蓉指出，以全球網路設備產業發展來看，新技術與新市場確實帶來了新的成長空間，但競爭也更加激烈，對智邦而言，人才與客戶將是最重要的兩大關鍵，因此，將繼續加大力道培養人才，讓團隊有更大發揮空間，並要以更高規格提升對客戶的服務品質；在技術與投資布局上，更強調節能永續的創新價值，並落實執行於新產品研發、新生產基地建置、以及日常營運中。

為了吸才及留才，智邦提出了限制型股票的想法，林明蓉強調，限制型股票代表著股東對員工的具體支持，為了順利通過此案，智邦事前還特地和機構投資人做了很多的溝通，此外，智邦也與交通大學和成功大學做產學合作，希望早一步與科技人才做另類的接觸。

林明蓉坦言，台灣有台積電這座護國神山確實是全民之幸，但不可諱言，台積電對人才排擠效應很明顯，這對科技廠來說是一大考驗，幸好智邦一直在最領先的技術上做投資，要形成此技術平台並不容易，也期許智邦可以成為台灣優秀工程人員的工作平台。