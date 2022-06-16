民進黨桃園市長人選尚未出爐，有意爭取提名的前立委鄭寶清今(16日)在臉書錄製一段影片，強調「不要密室協商，要公平、公正、公開的制度，才能夠讓大家團結，獲得市民的支持」。

鄭寶清指出，到中央黨部的時後，黨部工作人員告訴他「鄭運鵬退出這一次選舉」，要跟現任市長鄭文燦一起支持新竹市長林智堅參選桃園；但他認為，林智堅現在是新竹市長，連戶口都沒遷到桃園，連參選資格都沒有，況且沒做好做滿，一個落跑市長會變成選舉最大的破口。

鄭寶清認為，林智堅不熟悉桃園也沒有下決心參選，一定會落選，我們也特別希望中央黨部不要造成新竹、桃園的雙輸，要求中央黨部做公正公平民調做徵召依據，但中央黨部不願意，甚至我們要求至少在徵召之前辦政見辯論或政見發表會，讓桃園市民做更好選擇，但中央黨部看起來不同意。

最後，鄭寶清談到，有一個好制度才能凝聚黨內共識，才能得到選民支持，如果沒有這些，對民進黨未來跟2024大選都會造成非常大傷害，新竹、桃園雙輸，民進黨恐怕會帶來很大危機。