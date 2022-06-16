中友百貨即日起推出年中慶暨「韓國美食物產展」活動，6月17日於韓國展單筆消費滿399元可以兌換椪糖一個。（馮惠宜攝）

椪糖、辣炒年糕、現炸熱狗、香蕉牛奶…，為滿足還出國不便的疫情時代，台中中友百貨此時推出「韓國美食物產展」，琳瑯滿目各式韓國美食物產，涵蓋濟州島特產、韓味人氣經典、街邊必吃美食、韓式鮮醃小菜…等，讓想念韓滋味的粉絲們盡情採買，不用出國也能享用懷念的韓國美食。

中友百貨即日起至29日推出年中慶活動，首7日大持中友APP於1F化妝品、2F香水櫃、3F~13F、B1~B2當日累積滿3000元贈家族點數400點，依此類推限量10000份；於1F、2F名品、B棟5F珠寶、AB棟10F大家電當日累積滿5000元贈家族點數600點，限量2000份，可累贈。

中友年中慶期間同時推出消費者最愛的「韓國美食物產展」，即日起至6月27日於C棟13F國際大廳盛大舉辦，近年因為韓劇「魷魚遊戲」再度翻紅的韓國街邊小吃戳椪糖原味重現，6／16、6／17二天只要在韓國美食物產展當日單筆滿399元即贈椪糖兌換券1張，親自體驗韓國傳統遊戲，好玩又好吃 (每日限額25名)！

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「因為疫情影響，國人出入境受到限制，中友百貨今年夏天邀請眾多韓國美食廠商舉辦美食物產展，展出內容包含美味熟食、零食餅乾、生鮮漬物、韓味調理包、美妝小物…應有盡有，想念韓國風味的消費者可以趁機補貨。

活動期間也推出多項趣味活動以及打卡、滿額贈，6月16日到27日推出「每日一物」單元，辣炒年糕、現炸熱狗、韓式螃蟹醬等買1送1超級優惠；6月18日PM15：00~16：00邀請可愛的香蕉牛奶胖胖瓶人偶舉辦粉絲見面會，與香蕉牛奶胖胖瓶玩互動遊戲還有機會獲贈小禮物；活動期間不限金額消費即可獲得一組幸運號碼，有機會抽中價值4380元韓國物產展驚喜福袋(共6名)。