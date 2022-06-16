在碳中和、碳達峰目標的約束下以及系統成本持續下降的利多背景下，過去五年裡全球風能及太陽能裝機量呈現穩定增長的態勢。據TrendForce統計，2021年全球可再生能源累計裝機量約為3064GW（吉瓦），平均年增幅約8~10%，又以風能及太陽能占比88%為最高的應用領域。

TrendForce表示，由於風能及太陽能裝機量增加，從而加重發電量的間接性和波動性，儲能遂成為解決棄風棄光量（未被利用的風能及太陽能）和調峰調頻（調峰指改變電量，平衡發電和用電量；調頻指改變電質，穩定用電頻率）需求的有效途徑。而在所有的儲能形式中，以磷酸鐵鋰為代表的鋰電儲能技術，相較於其他儲能技術優勢顯著，目前正成為全球新增儲能的主要裝機力量。2021年全球儲能市場保持高增長態勢，新增裝機規模為29.6GWh，年增長72.4%，預估未來5~10年全球儲能市場將迎來飛速發展，至2025年全球儲能新增裝機量約為362GWh。

以目前各國儲能市場成長速度來看，中國即將反超歐美地區，主要成長力道來自於發電側（Generation）的帶動，TrendForce認為，中國新型儲能將邁向規模化、市場化，形成以發電側為主，依賴政策驅動，強制配儲，電網側（Transmission & Distribution）、用電側（End User；包含戶用及工商業用）為輔的儲能結構，預計至2025年中國儲能市場將突破100GWh。

美國方面，由於目前抽水蓄能的新增裝機量停滯，未來增量的力道將集中在電化學儲能，預測2025年美國新增裝機量達136GWh。歐洲方面，受惠於政策和經濟性推動，儲能裝機需求激增，由於俄烏戰爭導致歐洲天然氣等能源供應緊張，用電成本不斷上漲進而引發市場恐慌，歐盟目前已定下2030新能源裝機目標，連帶刺激儲能需求上漲，預測2025年新增裝機量達54GWh。