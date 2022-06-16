《華爾街日報》周三報導，一名知情人士透露馬斯克周四在向推特員工發表談話時，料將重申他確實想擁有這家社群媒體。

受此消息激勵，推特盤後股價大漲5.26%，報39.99美元。

報導指出，電動汽車製造商特斯拉執行長馬斯克可能在談話中澄清最近其有關於遠距工作的發言，並將談到他對推特的策略，包括在廣告和訂閱方面所扮演的角色。

推特和特斯拉尚未回應媒體置評請求。

身為當今世界首富的馬斯克雖然和推特已經達成以440億美元進行收購的協議，但雙方近來因為該社群平台到底有多少垃圾帳號和假帳號陷入爭端，馬斯克更數度揚言如果推特不提供他所要求的資料，這項交易可能告吹。日前馬斯克透過律師致函推特法務長Vijaya Gadde，指控推特「嚴重違反」交易義務，並宣稱他保留所有終止收購的權利。

本月早些時候馬斯克曾表示，特斯拉員工每周必須在辦公室上班至少40小時，並在這封給員工的信中表示，「如果你沒出現，我們會假設你已經辭職」，此番發言顯示馬斯克認為應該完全結束遠距上班模式，儘管其他科技大廠大多仍提供員工選擇居家或進辦公室上班的彈性。

馬斯克在信中表示：「當然有些公司不需要這麼做，但他們上一次發表偉大的新產品是什麼時候？應該有段時間了。特斯拉將創造和製造地球上最令人興奮和最有意義的產品，而這不會靠打電話就能實現」。