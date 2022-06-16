國內邊境防疫管制昨天起放寬為3+4，開放每周2.5萬人次入境，以及旅客轉機，但航空業卻認為總量額度太低，呼籲政府調整管制措施。中央流行疫情指揮中心今天回應，開放首日共有4500人入境，2.5萬人次天花板主要是考量國內醫療量能，會先施行一周後再滾動式調整。

指揮中心代發言人羅一鈞今天指出，入境人數上限必須考量入境管理的難易度，其中包含採檢，以及將來入境確診人數上升，國內醫療量能能否負荷，尤其現在國內醫療收治數才剛脫離高峰，剛開始緩降，因此要搭配國內疫情走勢，討論國境開放事宜。

對於業者呼籲調高入境人數，並排除本國籍人士，羅一鈞說明，將來若要放寬，當然會考慮以本國籍人士為優先，不過目前2.5萬的人次上限，當初也是與交通部一同討論出來，會持續視國內醫療量能，以及後續疫情是否趨緩，與配套措施上軌道後，才有調整可能性。

羅一鈞說，目前會先試行邊境管理新制一周，視施行狀況持續與交通部討論，看是否具有調高入境人數的空間。

此外，旅遊業者也疾呼中央趕緊取消3劑疫苗禁令，羅一鈞表示，此議題與入境管理開放有關，兩者都有所連動，主要還是取決於國內醫療量能與疫情發展，短期內還無法訂出取消時間表，畢竟國內疫情發展會如何？仍然有待觀察。