確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天16日新增新冠肺炎本土確診1605例，其中男性800人、女性805人，年齡分布1歲以下至95歲，為鼓勵長輩施打疫苗，6月30日前65歲以上長輩施打1、2、3、4劑皆可領取500元禮券以及2劑快篩試劑。

衛生局指出，目前居隔人數9168 人，平均每位確診者居家隔離人數1.78人；自今年1月1日至今天8點，累積本土案例5萬6782人，人口占比確診率達10.6％，呼籲疫情仍延燒，防疫不鬆懈。

依據中央流行疫情指揮中心昨天15日公布，累計有31例感染新變異株的境外移入Omicron亞型變異株BA.4 及 BA.5境外移入確定病例。衛生局長張蕊仙表示，研究顯示國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，除需嚴密監測，更應提高疫苗接種率。

目前苗栗縣新冠疫苗施打率第1劑86.9％、第2劑77.8％、第3劑62.6％，其中第3劑65到74歲接種率為72.6％、75歲以上55.3％，施打率還有待提升。為鼓勵長輩施打疫苗，至6月30日前65歲以上長輩施打1、2、3、4劑皆可領取500元禮券以及2劑快篩試劑，請民眾可以至合約院所或18日開設假日接種站施打。