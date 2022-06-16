據報導，中方第二艘055型萬噸驅逐艦「拉薩」號近日進入日本海，舉行第一次遠海演習。而專家周三說，在美日一再在台灣問題上挑釁北京之際，它已徹底發揮戰力，並在威懾外國對台海可能的軍事干預上，展現出能力。
據中方官媒《環球時報》15日報導，日本防衛省聯合參謀部周二晚說，海上自衛隊周一發現，中方海軍由「拉薩」艦，052D型驅逐艦「成都」號和903型綜合補給艦「東平湖」號等3艘軍艦組成的編隊從西南方穿越對馬海峽，航向東北方的日本海。
而這是「拉薩」艦自2021年3月入列中方海軍服役以來，第一次進行遠海演訓。而從2022年起，它就在黃海進行了幾次實戰演訓。專家當時說，它正在為即將到來更重要的軍事行動做準備。
而北京軍事專家魏東旭指出，最新的演訓顯示，「拉薩」艦已100%發揮戰力，能成為艦隊核心，以執行遠海軍事任務。他說，在這次編隊演訓中，防空和反潛是可能的訓練目標，而這將顯示，中方海軍能保衛遠海的戰略利益。
而055型大驅首艦「南昌」號2021年數度參加編隊，在日本海進行遠海演訓，接近美國阿拉斯加州，並幾乎把日本整個繞了一遍。觀察家認為，身為055型大驅二艦的「拉薩」號可能也會執行類似的任務。
魏東旭說，中方海軍藉由「拉薩」號帶頭的艦隊，展現了先進水面艦的戰力，以嚇阻台灣分裂分子，還有外軍干涉勢力。分析家說，在美國和西方企圖聯手，遏制中國發展，加上日本右翼軍國主義勢力再度抬頭之際，中方必須做好準備，以維護國家主權，領土完整和發展利益。
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