解放軍055型「拉薩」艦首次穿越對馬海峽進入日本海

據報導，中方第二艘055型萬噸驅逐艦「拉薩」號近日進入日本海，舉行第一次遠海演習。而專家周三說，在美日一再在台灣問題上挑釁北京之際，它已徹底發揮戰力，並在威懾外國對台海可能的軍事干預上，展現出能力。

據中方官媒《環球時報》15日報導，日本防衛省聯合參謀部周二晚說，海上自衛隊周一發現，中方海軍由「拉薩」艦，052D型驅逐艦「成都」號和903型綜合補給艦「東平湖」號等3艘軍艦組成的編隊從西南方穿越對馬海峽，航向東北方的日本海。

而這是「拉薩」艦自2021年3月入列中方海軍服役以來，第一次進行遠海演訓。而從2022年起，它就在黃海進行了幾次實戰演訓。專家當時說，它正在為即將到來更重要的軍事行動做準備。

China PLA Navy Type 055 destroyer Lhasa (102), Type 052D destroyer Chengdu (120), and Type 903A replenishment ship Dongpinghu (902) transit Tsushima Strait from East China Sea to Sea of Japan on June 13. Lhasa is the second Type 055 to transit that strait.https://t.co/cs88088j99 pic.twitter.com/SlDCJCTCNf — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) June 14, 2022

而北京軍事專家魏東旭指出，最新的演訓顯示，「拉薩」艦已100%發揮戰力，能成為艦隊核心，以執行遠海軍事任務。他說，在這次編隊演訓中，防空和反潛是可能的訓練目標，而這將顯示，中方海軍能保衛遠海的戰略利益。

而055型大驅首艦「南昌」號2021年數度參加編隊，在日本海進行遠海演訓，接近美國阿拉斯加州，並幾乎把日本整個繞了一遍。觀察家認為，身為055型大驅二艦的「拉薩」號可能也會執行類似的任務。

魏東旭說，中方海軍藉由「拉薩」號帶頭的艦隊，展現了先進水面艦的戰力，以嚇阻台灣分裂分子，還有外軍干涉勢力。分析家說，在美國和西方企圖聯手，遏制中國發展，加上日本右翼軍國主義勢力再度抬頭之際，中方必須做好準備，以維護國家主權，領土完整和發展利益。