警消到場評估考量情況危急，將小貨車往前推開，分離兩車才讓夾住林男頸部的車門得以開啟。（民眾提供）

倒車出意外 台中男頸部慘遭車門夾擊畫面曝

台中市大甲區1名45歲林姓男子，12日上午要將停放在戶外，自小客車倒車入庫至家中，因為移置車輛不慎，車輛瞬間往前移動，導致林男身體被車門夾住於兩車之間動彈不得，林男用盡最後一絲力量報警求救。警方指出，所幸在警、消馳援及熱心民眾協助幫忙搶救成功下，才沒有釀成大禍，林男送醫後，幸無生命危險。

大甲分局日南所警員王奕鑫及周文彬、蔡孟珂，日前接獲民眾報案指稱，有事需要協助，員警火速到達現場，一群聚集民眾急忙招手，述說著中午用餐時段，突然聽到「碰」的一聲，趕緊前往查看，卻發現1名男子頸部遭車門夾住，感覺快陷入昏迷。

十萬火急情況下，警消到場評估考量情況危急，顧及男子生命尚穩定，決定先清除小貨車前的堆積雜物，熱心民眾也前往幫忙，將另一自小貨車往前推開，分離兩車，才讓夾住林男頸部的車門得以開啟，滿臉驚嚇意識不清，全身癱軟的林男拉出車外，送往醫院救治。

警方指出，原來林男要將住家外空地自小客車倒車移置室內停放，沒想到一個不留神，車輛卻往前滑行，竟讓自己陷入危險之際；還好車輛衝撞門柱停住，沒再往前衝撞而保住性命，所幸鄰居及警消即時前往搭救，才讓生命在鬼門關前止步。

大甲警分局呼籲，駕駛人駕駛汽車應遵守規定，車輛靜止發動時應關閉車門勿將身體置於車外，勿隨意操作排檔更應注意車輛狀況。