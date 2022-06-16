不少人喜歡挖耳朵，有的人是為了清潔，但有人則是享受挖耳時的酥麻感，不過若不小心摳傷耳朵，嚴重可能會影響聽力。台灣一名40歲女子每次洗完澡後，喜歡拿棉花棒挖耳朵，豈料她竟聽到「啵」的一聲，隨後伴隨疼痛感，還有鮮血流出，趕緊至醫院檢查，才知道她的耳膜破了60%，醫師對此告誡，耳朵能不挖就盡量別挖。

耳鼻喉科醫師陳亮宇在節目《醫師好辣》提到，他曾遇到一名40歲女子，每次洗完澡後，都喜歡拿棉花棒清潔耳朵，但有一天她卻發現，耳朵似乎聽不太到，以為是耳屎太多造成，便死命往裡挖，結果竟聽到「啵」的一聲，隨後伴隨疼痛感與鮮血流出，嚇得她趕緊至醫院檢查，發現女子的耳膜破了60%。

陳亮宇醫師表示，當時他們幫患者透過內視鏡檢查，發現她的耳膜變得不太規則，而且還有耳屎掉入，難以用夾子夾出，導致診治更加困難，之後便開抗生素藥水及藥物讓她服用，但之後回診發現，女子的傷口已感染，仍需繼續服用抗生素，而耳膜破裂雖會自行修復，但若出現感染就難以癒合，嚴重還可能影響聽力，需要動手術治療。

陳亮宇醫師最後也提醒，耳垢其實有保護作用，可以預防小蟲入侵，再來就是防止灰塵進入，避免耳朵發炎等症狀，所以能盡量不要挖就別挖，而洗完澡若有水不慎跑進耳裡，也不要用棉花棒清潔，因為棉花棒畢竟還是硬的，一不小心就可能摳傷耳朵，表皮若受傷就容易感染，建議民眾可以用吹風機的涼風，對著耳道外輕輕吹，或是將衛生紙捲成尖狀吸耳內的水，因為衛生紙質地軟，不易傷害耳道。