曾莉婷以正取第三名錄取高雄醫學大學醫學系。（正心中學提供）

陳奕璇則是從理工相關競賽、生物化學社團中釐清自己想讀醫科，她錄取中國醫藥大學中醫學系。（正心中學提供）

正心中學邀請就讀醫科的學長姊回母校指導學弟妹面試。（正心中學提供）

大學申請入學統一分發放榜，正心中學成績亮麗，學生呂景隆、陳奕璇、廖貞瑜分別錄取臺北醫學大學醫學系、中國醫藥大學中醫系、中國醫藥大學醫學系；繁星推薦上榜的則有高雄醫學大學曾莉婷、輔仁大學醫學系陳楨元，共5名學生將步入醫科生涯。

今年畢業生是108課綱進入大學的第一屆，申請入學採計學習歷程檔案，歷程檔案包含課業學習成果、多元表現、學習歷程自述等，且歷程檔案的佔分比例不能低於50％。

陳禎元說，大部分同學高一、高二時不會很認真做歷程檔案，以為先拚學測再說，但高三下才知道它很重要，建議學弟妹們多參與課外活動，以他為例對醫學、資工、電機都有興趣，學測成績出來後，決定選擇醫學系作為繁星推薦，個人申請則以電機為目標。

陳楨元繁星推薦錄取輔仁大學醫學系，個人申請則獲台灣大學生物環境系統工程學系、台灣大學醫學工程學系、陽明交通大學奈米科學及工程學士學位學程乙組、清華大學電機學系正取，最後選擇輔仁大學醫學系。

以正取第三名錄取高雄醫學大學醫學系的曾莉婷，雖曾擔任班長，口試訓練卻遭到極大挫折，校方安排就讀醫科的學長姊回母校指導，雖然她練習時不曾滿意過，但真正面試時居然不緊張了，以正取第三名錄取高雄醫學大學醫學系。

陳奕璇則是從理工相關競賽、生物化學社團中釐清自己想讀醫科，決定以中醫系為志願，她獲中國醫藥大學中醫學系、長庚大學中醫系與中國醫藥大學藥學系正取，選擇就讀中國醫藥大學中醫學系甲組。

擅長讀書的呂景隆在面試輔導訓練時一開始無法融入團體，在畢業的學長姐們鼓勵、同學互相督促下，錄取台北醫學大學醫學系。

近年來台灣的科技業蓬勃發展，以資訊電機為第一志願者不少，學生陳逸謙選擇就讀清華大學電機資訊學院學士班，以繁星推薦進入同科系的還有同學林楨家。

正心校長林佳慧表示，建議同學們做好每一份課業學習成果，選擇科系時就可依據這些學習成果，找尋與自己心目中理想科系的相關性，在課業學習之外也要多多參與課外活動，一次次釐清後，就能做出最適合自己的選擇。