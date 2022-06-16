教育部今天正式發出公文給全國中小學，在111學年前透過服裝儀容委員會及校務會議討論有關校服是否繡姓名議題，各校應尊重學生意願，不應強制且不應有性別差異。

教育部長潘文忠昨說，5月24日邀集全國各級學校學務主管、校長、家長及兒少等團體開會達成共識，制服上繡學號有必要，因為遇到緊急狀況時，可據此辨識身分以進行緊急聯絡及處理；但同時，大家也認為，不應強制學生在制服上繡名字，且不能有性別上的差異。

潘文忠表示，目前國小要求制服繡名字的不到8％，國、高中則有約5成，教育部近日將發文給學校，要求在9月開學前，透過校內民主機制修改服裝儀容規定，應尊重學生意願，不能強制他們在制服上繡學號。

教育部今天發出公文給中小學，學校應透過服裝儀容委員會的民主程序機制，廣泛蒐集學生意見，同時也一併考量家長、教師等意見，進行討論。

教育部請學校依「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」、「國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則」及「國民小學訂定學生服裝儀容規定之原則」第1點規定，除有明顯違反法規規定的情形外，校務會議不得修改服儀委員會審議通過的內容。