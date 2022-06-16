為落實ESG、推動低碳運輸，中華(2204)汽車與經銷商乙順綠能攜手合作，於6月16日世界海龜日引進100台eMOVING iE125至小琉球，宣示透過低碳旅遊將觀光資源豐富的小琉球打造成全台最低碳島嶼。

為提升離島空氣品質及推動低碳旅遊環境，自2022年1月起屏東縣政府將小琉球設為「空氣品質維護區」，降低車輛排放也成為小琉球減碳首要目標。事實上，中華多年來持續深耕小琉球，2017年導入200台eMOVING成為當地低碳旅遊先行者，2022年看準小琉球旅遊旺季的觀光需求，再引進100台市場唯一對應快速充電的普通重型電動機車iE125，期望以多元車型滿足民眾低碳旅遊的不同用路需求。

小琉球環島公路全長18公里，島上各景點距離都非常近，隨處可見的丘陵地形，使搭配6kW馬達的iE125扭力充沛的優點一覽無遺。搭配快速充電的便利性，讓環島小琉球公路旅行更加方便愜意。中華eMOVING經銷商乙順綠能致力於環保運具的推廣，成立至今只提供電動機車供遊客租賃，eMOVING iE125獨有的快充功能及可利用自家插座充電的優勢，充飽一次電0-100%僅需約10元(約3度電)比起換電款的電動機車的月租費大大降低了商家的營運成本，除了讓民眾藉由iE125的高續航里程，充滿電可以環島4.5圈不中斷，能逐步落實低碳旅遊。

中華致力推動低碳運輸，因離島交通資源有限，自2012年起陸續導入eMOVING電動機車至澎湖、綠島、馬祖、小琉球等地，藉由推動低碳運輸、建置電動機車充電站提供離島居民完善的交通資源，截至2022年6月全台(含離島)投入租賃旅遊之電動機車突破5000台。以小琉球為例，透過經銷商乙順綠能推廣2020~2021年總出車數達到2萬1493次，以環島一趟18公里計算，低碳旅遊累積里程達38萬6874公里，成功為小琉球減少1萬8028公斤的排碳量。