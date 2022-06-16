今年溫布頓草地網球錦標賽因為抵制俄羅斯、白俄羅斯球員，禁止兩俄球員參賽，因此現任世界球王麥維德夫（Daniil Medvedev）未能與賽，而德國男單世界第2小祖維瑞夫（Alexander Zverev）法網期間受傷，確定右腳踝韌帶撕裂動刀休養，如今確定退出溫網，外媒指出，這是溫布頓49年來第一次出現男單世界前二同時無法出賽的情況，而台灣好手曾俊欣將遞補進會內賽。

在ATP於1973年採用世界排名積分系統後，每年男單世界前二至少有一人會參與溫布頓，不過今年2月俄羅斯軍事入侵烏克蘭，國際體壇紛紛抵制俄羅斯及支持他們的白俄羅斯，溫布頓主辦單位全英草地俱樂部今年更是拒絕雙俄球員參賽，加上小組維瑞夫養傷退賽，因此男單目前世界第1、2名都會缺席今年溫網。

本周一世界排名從104前進到97，生涯首度來到世界百大內的曾俊欣，「雙喜臨門」再收一個消息，本來就在會內賽備取名單，如今確定進入溫布頓男單會內賽，是個人繼今年法網之後，連續第2場四大賽進入會內賽，也是生涯首進草地大滿貫男單會內128籤。

除了曾俊欣確定取得溫網會內賽資格，吳東霖、莊吉生兩位男子好手也會在今年溫布頓男單會外賽出擊，力求連過三關，與曾俊欣一起在會內賽奮戰。