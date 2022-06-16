噪音車擾人安寧，台中市警察局每個月執行「環、警、監聯合稽查」計6至8場次，今年警方1月迄今共取締改裝車749件，另警民蒐證檢舉部分，自1月1日至5月31日通報1643件改裝噪音車輛召回臨檢改善，因成效佳，自6月起警方將強力取締噪音車，每月將增至14場次稽查，呼籲改車族切勿違法傷荷包。

台中市交通警察大隊指出，台中市「環、警、監聯合稽查」工作，由警察局、監理站與環保局共同執行，每月6至8場次，今年截至5月統計，已規劃執行33場次，攔查280輛汽、機車，其中不合格計131輛，依法告發車主，舉發率為46.78％；不定時配合環保局及監理所攔查取締噪音車輛，共計取締改裝車749件。

另由各警分局利用一般勤務時段，及民眾錄影等，針對改裝噪音車輛錄影蒐證後，上傳行政院環境保護署噪音車檢舉網站，由環保機關檢視蒐證資料認定是否需召回臨檢，今年1月1日至5月31日迄今計通報1643件，改裝噪音車輛明顯改善。

交通警察大隊指出，因噪音改裝車聯合稽查成效斐然，警方將執法強度加倍，於今年6月起，每月原定6場次的「環、警、監聯合稽查工作」，另再增加6場次（每月將約12至14場次），並由各警分局分區執行稽查，呼籲汽機車族切勿違法改裝上路、吃罰單。