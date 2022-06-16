高市刑大表示，暴力犯罪、槍擊案件、群眾鬥毆案件與去年同期比較後，案件發生均下降，破獲率上升趨勢。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

昨日晚間在鳳山發生一起群眾砸店事件，目擊者將過程Po在臉書社團上，因場面聲勢浩大，砸店人數眾多，引起網友們一陣譁然。今日高雄市政府警察局刑事警察大隊公布暴力案件發生、破獲統計數據，為今年高雄市1至5月暴力案件與去年同期對比，案件內容分為暴力犯罪、槍擊案件、群眾鬥毆三類。比較後案件發生均下降，破獲率上升趨勢。警方表示持續防杜犯罪，致力建構宜居城市。

據了解，昨日晚間鳳山球棒隊案發原因，是因為當日下午王姓男子騎車行經機車行時差點發生車禍，與機車行店員互嗆，晚間率眾到機車行砸店洩憤，警方火速循線將涉案11人全數逮捕。全員依妨害秩序罪、毀損及傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高市刑大表示，高雄市警察局長黃明昭上任以來，針對街頭暴力事件非常重視。更與高雄地方檢察署及橋頭地方檢察署配合，針對涉嫌聚眾鬥毆犯案者，建請法院羈押、由地檢署裁定限制住居或定期報到等強制處分；同時透過親情的力量，由親屬約束高再犯者，防制滋事於機先。讓滋事的青少年們建立正確法治觀念。

高雄市聚眾鬥毆的情形在各項強勢作為、家庭約束同步實施後，統計今年1月至5月街頭聚眾鬥毆案件計發生51件，破獲51件，破獲率100％，比較去年同期89件，減少38件，發生率下降57％。

另外，暴力犯罪今年總計發生17件、破獲19件，還有破獲先前積案，破獲率高達111.76％，比較去年同期發生30件，發生數減少13件；槍擊案件發生1件，迅速偵破，比較去年同期發生6件，發生數減少5件。