早知道富樂快篩有問題？ 羅一鈞還原收文經過

國民黨發言人白喬茵今發文透露收到匿名人士提供的衛福部簽收單，早在5月13日就已有人提醒衛福部富樂快篩有疑慮，質疑衛福部擺爛。對此，中央流行疫情指揮中心表示，食藥署當時確實有收到文，絕對沒有忽略、忽視，業者原想代理美國生產的快篩，但是因為貨源無法從美國取得，而主動發文註銷EUA的申請。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日和食藥署確認，確實當時有收到文，絕對沒有忽略、忽視，他們也很重視這樣的提醒。 那個文主要是該公司本來想要代理的是美國的富樂快篩，不過因為貨源無法從美國取得，供貨的來源變成是中國廠之後，主動發文註銷申請EUA。

羅一鈞表示，食藥署了解後也確實發現，中國廠供貨的產品是食藥署沒有核准過，美國也沒有核准的，因此予以註銷。食藥署並沒有核准，雖然都叫富樂，不過產品是不同的，一個叫antigen test，一個叫home test，不管在包裝、品名都有明顯的不同，當時也了解國內沒有這個廠牌，細節食藥署下午會發稿說明。