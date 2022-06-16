發生慘劇的輪胎行位在東大路與中央路口附近，位置緊鄰過去曾經引發過抗爭的縣有地都更地。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市正義輪胎行縱火案釀8死慘劇，由於火場是2層樓雙店面鐵皮屋，悲劇發生後也引發是否有安檢及違建的問題，消防局表示，300平方公尺以上的之倉庫、汽車庫、修車場才需列管，正義輪胎行面積僅約為100至110平方公尺，未達列管標準，不過建物確是違建，火警後因有安全之虞將立即拆除。

此次的輪胎行鐵皮屋8死火警，雖是惡意縱火，但也再度燒出鐵皮違建安全問題，引發外界對於違建與安檢的疑慮。消防局指出，供公眾使用建築物標準為總樓地板面積在300平方公尺以上之倉庫、汽車庫、修車場才需列管。而該輪胎行面積僅約為100至110平方公尺，未達列管標準，不需列管。

發生慘劇的輪胎行位在東大路與中央路口附近，位置緊鄰過去曾經引發過抗爭的縣有地都更地。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

發生慘劇的輪胎行位在東大路與中央路口附近，位置緊鄰過去曾經引發過抗爭的縣有地都更地。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

縣府則指出，該建築屬私人土地，建物於1990年之前就存在，但並未申請建築執照也沒有辦理保存登記，建物也並未被畫入都更範圍內。

另，新竹地檢署檢察官今天已率同警察與消防單位完成現場採證與鑑識，市政府都發處也會同新竹市建築師公會現場勘查，認定有危險疑慮，陳姓屋主表明同意委請市府代為拆除，後續將由權責單位依規處理。

據了解，發生慘劇的輪胎行位在東大路與中央路口附近，位置緊鄰過去曾經引發過抗爭的縣有地都更地範圍，當時開發商曾諮詢周邊私有地主是否願意共同參與都更，當時有部分地主選擇參與，也有地主選擇放棄，陳姓屋主當時疑認為條件不佳而放棄。

據鄰居表示，涉嫌縱火的陳家次子曾多次與鄰居閒聊時表示，如果當時能賣掉輪胎行參與都更就好了，語言中透露對家中長輩不願賣祖產頗有怨言。

但鄰居也表示，陳家次子似乎不學無術，這兩年才舉家搬回家，爸爸希望二兒子能夠安定一點，因此讓他在自家輪胎行學汽修，但因長期缺錢，常跟家裡要錢，認為參與都更能夠讓自己經濟狀況好一點，還可以自己租店面做生意，不過也常因此被長輩念，有可能長期心中不滿而鑄成大錯。

市府指出，東大路都更案位於親仁里，佔地面積1萬1436平方公尺，依日據時期新竹市區改正圖載，為新竹州旭町官舍所在，2戰結束後，新竹縣政府登記為土地所有權人。2016年4月起，縣府陸續提起民事訴訟排除占用，並依都更條例委託民間開發公司擔任實施者都更。