陳國華（右）被許景淳的靈異故事嚇到雞皮疙瘩。（年代提供）

許景淳（左）透露過去跟李泰祥因為迷路，只好在山上過夜。（年代提供）

金獎天后許景淳近日登上《那些年。那些歌》，攜手「鋼琴詩人」為節目重新詮釋經典歌曲《玫瑰人生》，讓全場聽的如癡如醉，談起出道故事，許景淳透露當年恩師李泰祥是十足的行動派，為了訓練肺活量，在毫無告知的情況下把她帶去「皇帝殿」攀爬稜線，許景淳一路哭喊：「我快嚇死了！」天色漸暗，兩人還迷路被困深山，竟在「左右都是深淵」的山路過了一夜，相當驚悚。而她有次遠到法國「夏佑宮劇院」表演時，意外遇到遇靈異事件，許多工作人員和演員都聽到一位十幾年前在該劇院去世的男高音，回來幫許景淳和聲，這讓主持人陳國華忍不住驚呼：「我雞皮疙瘩都起來了！」

從小熱愛古典樂的許景淳，橫跨流行與藝文領域，經典歌曲《玫瑰人生》、《睡吧我的愛》傳唱至今，以深厚的演唱功力和製作實力，多次奪下金曲獎，被譽為「金獎天后」。回憶起剛出道的點點滴滴，許景淳透露，恩師李泰祥當時為了訓練她的肺活量曾多次出奇招，許景淳在不知情的情況下被帶上「皇帝殿」頂峰攀爬稜線，嚇得她頻頻語塞，如今回想起仍心有餘悸的說：「我真的快嚇死了！」但沒想到行動派的李泰祥沒準備齊全就衝上山，導致天黑兩人直接迷路，竟在「左右都是深淵」的山路過了一夜，沒有食物、水及衣服的狀況下，還開始互相埋怨，所幸隔天平安下山，過程相當驚險。

許景淳每一年都會和「無垢舞團」跨界巡迴，值得一提的是，有次她與舞團受邀到法國「夏佑宮劇院」表演一週；順利演出完回台灣後，團長偷偷摸摸的告訴許景淳，其實當時她在「夏佑宮劇院」表演時，台上的演員和劇院工作人員，都清楚聽見，一位十年前在劇場過世的男高音「保羅」回來幫她和聲，劇院工作人員甚至稀鬆平常的說：「保羅心情好時，偶爾都會回來的！」聽完這故事的陳國華則是忍不住驚呼：「我雞皮疙瘩都起來了！」。更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點，於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出《那些年。那些歌》。