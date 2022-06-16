吳建儒說，希望所有即將畢業的小隊員們，能夠隨著無人機起飛那樣，展開翅膀飛向屬於自己精彩的人生。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

從製作空拍機「夢想起飛」開始，到探索濁水溪「跟母親之河學習」，接著與溪畔附近小學開設科學營「科學共好」，最後拍攝成紀錄片「美好家園」，最終獲得「安麗希望工場計畫」計畫補助。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

小朋友也展示自己製作的無人機。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化溪州水尾國小「水噹噹無人機隊」，2020計畫透過自製空拍機探索濁水溪，獲得「安麗希望工場計畫」150萬元獎助，怎料遇到疫情攪局，計畫遲遲無法實現，今年初疫情趨緩，小小飛手們加速完成作品，終於在畢業前夕完成紀錄片「濁水溪滾滾流」，讓這群孩子能透過無人機小小的鏡頭，探詢養育彰化的母親之河。

水尾國小位在濁水溪畔，水尾的孩子從小生長在濁水溪旁，2020年夏天在指導老師吳建儒的帶領下成立「水噹噹無人機隊」，從製作空拍機「夢想起飛」開始，到探索濁水溪「跟母親之河學習」，接著與溪畔附近小學開設科學營「科學共好」，最後拍攝成紀錄片「美好家園」，最終獲得「安麗希望工場計畫」計畫補助。

吳建儒表示，這算是這群孩子的尋根之旅，以「做、用、想」培養學生對科學的熱情，甚至是對未來的想像，濁水溪從合歡山源頭開始，總長186.6公里，並串連溪畔附近19所小學，由8位「水噹噹無人機隊」的隊員，實際到各校，開設科學營，分享自製的飛行教具，實現「科學共好」。

而這段期間所製作的紀錄片，讓小朋友透過無人機的「視界」，踏上不一樣的旅程，小朋友利用假日從濁水溪出海口往上游，一路走讀到仁愛鄉塔羅灣溪發源地，用自製的無人機空拍鳥瞰濁水溪，記錄了濁水溪的水土林海、地質、農產、文化、地景、災害等問題。

吳說，這一路來拍出了濁水溪母親河的美麗與哀愁，這群孩子從尋根開始，透過無人機小巧的鏡頭，拍攝著母親之河，也拍攝著自己的故事，也希望所有即將畢業的小隊員們，能夠隨著無人機起飛那樣，展開翅膀飛向屬於自己精彩的人生。