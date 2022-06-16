台中市長盧秀燕到消防局第三救災救護大隊太平分隊新建廳舍視察，為消防弟兄加油打氣。（馮惠宜攝）

盧秀燕16日親往消防局太平分隊視察，也一一參觀新廳舍內的各種設施。（馮惠宜攝）

為體恤疫情嚴峻消防同仁工作繁重，台中市長盧秀燕16日親往台中市消防局第三救災救護大隊太平分隊視察去年底今年初新建完工廳舍，也給消防弟兄帶加菜金；盧秀燕說，她相當重視防災救護資源，今年單僅消防車輛的預算就擴編高達1.4億多元，是她上任前的3.5倍，要讓消防弟兄有足夠的人力配置及完善的設備、廳舍，才能無後顧之憂守護城市、守護市民。

位於太平區中興東路46號的台中太平分隊，舊廳舍於民國73年11月興建，當時只有5名消防員編制，轄區包含太平區聖和、頭汴等20里，唯隨人口遷移及74號快速道路的開發，太平地區發展與時俱進，消防工作勤、業務也隨之增加，分隊消防人員配置增加至20多人，以致原規劃空間嚴重不敷使用，且廳舍屋齡老舊已達建築物使用年限，並經921地震影響，因而著手拆除重建。

經市府爭取中央前瞻補助工程經費，並自籌經費，進行原地拆除重建，去年9月8日完工、今年1月14日進駐使用，新廳舍為地上3層地下1層鋼筋混凝土建築物，總樓地板面積約為1450.29平方公尺，內含器材室、車庫、值班台、辦公室、寢室、備勤室、會客室、分隊長室、小隊長室等規劃。

盧秀燕16日親往視察，也一一參觀新廳舍內的各種設施，他表示，台中已躍昇為全國第二大城市，人口迅速發展，因此，健全完備的災害救護資源相當重要，以往消防車輛的預算編列約4500萬元，她上任後預算提高逾億元，今年更以3.5倍增，編列高達1億4650萬元，消防員個人裝備器材預算編列達7689萬元，是縣市合併以來10年最高，另3年多來增加245名消防人員，預計未來3年要再增員242名。

盧秀燕說，太平區人口密集，位列台中市第四多區，期許第三救災救護大隊太平分隊以全新設備、資源結合訓練有素的專業消防人員，為太平區提供更完善、更有效的服務品質，全面守護居民的生命財產安全。