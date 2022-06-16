鄭秀文品味獨特極具個人特色，被歌迷封為「百變天后」，不僅能歌擅演，還是廣告寵兒，今年一舉榮登香港社交平台首季最高廣告額的KOL（影響力人物），出道超過30年人氣依舊；近日她為雜誌封面進行拍攝，身上僅穿著一件比基尼，狀態好到讓網友驚呼：「不科學！」

《號外》雜誌近期邀請鄭秀文拍攝封面，圖片中鄭秀文穿著「透紗比基尼」與超迷你裙，外罩著皮草，脖子戴上華麗項鍊，搭配時髦的奶茶棕短髮，造型充滿前衛感，英氣與性感兼具。另一張照片中鄭秀文穿上銀色的比基尼，戴上墨鏡時天后氣場盡顯，非常有型。鄭秀文分享雜誌拍攝的照片，幽默寫下：「慎入。小心流鼻血」面對粉絲們敲碗期待她未來舉辦演唱會，鄭秀文語帶保留：「我也不知道什麼時候可以開演唱會，所以先來欣賞美照啦」

粉絲們直誇：「Sammi真的是不老傳說」、「港妹就是不一樣」、「為何可以維持這麼瘦！幾歲了還零贅肉」、「身材太不科學了，氣勢帥翻！」照片中可以看到，鄭秀文的體態維持得非常好，腰腹的肌肉線條非常明顯，顯然平常就有積極訓練，全身上下沒有一絲贅肉，平時她也會在社群平台上分享自己健身的樣子，展現天后自律的一面。不過此次封面照選擇穿長靴，反而將鄭秀文身上最大亮點遮住，從鄭秀文近日的貼文中能看到，49歲的鄭秀文擁有一雙筆直美腿，比例相當好，令部分網友感到有點可惜。