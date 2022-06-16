美國食品暨藥物管理局（FDA）專家小組剛剛通過6個月至5歲幼兒接種疫苗，廠牌包括BNT和莫德納。中央流行疫情指揮中心代理發言人羅一鈞表示，目前食藥署正在審查幼兒莫德納疫苗緊急授權（EUA），預計很快就會有決議。

羅一鈞說明，美國專家會議剛剛表決通過，6歲以下幼兒可接種BNT和莫德納疫苗，以預防重症及住院風險；決議內容為莫德納接種2劑，BNT則依照研究結果建議接種3劑。

國內方面，羅一鈞指出，目前食藥署正在審核幼兒接種莫德納疫苗的緊急授權，預期很快就會有決議，如同意核准幼兒使用，會提到衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論是否納入疫苗政策。

另外羅一鈞提到，目前正在和莫德納洽談，希望進口更多疫苗供幼兒使用，會依照食藥署和ACIP決議，後續再向大家說明到貨時程，這些都是包含在原有2000萬劑莫德納疫苗合約中。

成大最新研究發現，兒童感染新冠肺炎中症住院1個月後，高達8成的Omicron病毒中和抗體濃度不足，比想像得還要低。但指揮中心目前建議，染疫過後需間隔3個月再施打疫苗，在此期間恐怕缺乏足夠保護力，可否提前施打？

羅一鈞回應，尚未看到詳細數據，會再向成大索取並納入參考，並且提到ACIP討論。他進一步說明，中和抗體和細胞免疫指標都是用來評估感染後保護力的指標，要看成大是否有針對細胞免疫的相關分析或整理，比較能全盤了解兒童感染後，究竟在不同免疫系統產生的保護力指數是否有增加。