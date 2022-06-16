達方(8163)佈局綠能產業成果顯現，今年上半年綠能產品佔比已達40%，由於缺料狀況紓解，達方預估，今年綠產相關產品營收可望年成長40%到50%，達方董事長蘇開建表示，雖然IT及被動元件相對較弱，但綠能產品訂單良好，今年下半年會比上半年好，全年營收及獲利雙位數成長目標不變。

達方今天舉行股東會，蘇開建在會後接受採訪，近幾年達方將產品重心放在以E-Bike相關零組件及品牌為主的綠能事業，包括：太宇的車架+達方(電池)電控系統+統達電池+世同組裝，為因應集團未來發展、落實專業分工、提高整體營運綜效及市場競爭力，達方董事會日前也通過「儲能電源事業部門」之台灣營運區塊分割讓予100%持股之子公司達宇電能科技，預計7月1日完成分割。

蘇開建表示，達宇電能科技以電池技術為中心，相較於統達專攻客製化電池產品，達宇電能將以LEV輕型載具、電動腳踏車等標準化大量電池產品供應為主，之後再逐步擴大電池應用端如：掃地機器人等，未來也不排除與統達合併，成為電池儲能全方位解決方案廠。

在自有品牌達瑞方面，蘇開建表示，隨著缺料逐漸緩解，達瑞自有品牌電動自行車出貨可望明顯放量，在歐洲及日本市場大量出貨下，預估下半年至明年銷售量將有倍數成長，營收可望年成長50%，未來達瑞也將搶進美國及大陸市場，持續擴大市佔率。

隨著集團分工佈局逐步成型，近兩年達方綠能事業營收也高度成長，今年上半年綠能產品佔比已達40%，由於目前訂單滿手，達方預估，今年綠能產品營收可望年增40%到50%，下半年佔營收比重可望進一步提升。

在IT產品及被動元件方面，蘇開建表示，大陸封城對IT影響較大，致使IT需求較預期弱，不過高階背光鍵盤佔比持續提升，佔IT產品比重已超過40%，雖然IT產品量下滑，但價格在提升；至於被動元件，標準規格被動元件產品庫存持續去化，預計第3季起慢慢恢復，公司元件產品朝向高單價產品，整體來看還是正向發展。

蘇開建指出，雖然通膨升息影響不小，但在綠能事業挹注下，下半年會比上半年好，全年營收及獲利雙位數成長目標不變。