中央疫情指揮中心公布兒童疫苗2劑間隔從12周縮短為4周以上，嘉義縣5至11歲兒童第2劑莫德納20日起推動接種，含衛生所共46家合約院所同步開打，據衛生局統計，第1批符合接種資格兒童有4621人，至於5月25日開打的兒童BNT疫苗，第2劑將統一進入校園接種，提升施打效率。

嘉義縣長翁章梁表示，除非第1劑有嚴重不良反應，暫不開放混打，建議以同廠牌疫苗完成2劑接種，第一波5至11歲兒童莫德納疫苗5月2日接種，第2劑疫苗6月20日起全縣46家合約院所開打。

衛生局長趙紋華指出，南部縣市仍處於疫情高原期，尤其幼童及長者務必完整接種疫苗，才能真正降低染疫風險及重症發生，20日起接種莫德納第2劑的孩童，提醒家長必須先填寫同意書，持健保卡和疫苗接種紀錄卡前往接種。

衛生局轉述中央諮詢專家意見指出，目前尚無兒童混打疫苗的安全性報告，除非第1劑接種後出現嚴重不良反應.等特殊情形，建議應以同廠牌疫苗完成2劑接種，家長擔心兒童接種後可能引發的心肌炎、心包膜炎等問題，出現的機率遠低於預期，呼籲家長儘快讓兒童完整接種。

縣府也再次呼籲，完整接種疫苗可降低90％兒童MIS-C的發生率，縮短染疫症狀的時間，不論是大人或小孩，符合接種資格者，有疫苗就打。

另嘉縣今公布1319人確診，有症狀248人，無症狀1071人，年齡介於2個月至96歲，12歲以下185人，65歲以上208人，累計全縣12歲以下染疫幼童4521人，65歲以上4899人，目前居家隔離1209人，輕症居家照護8573人。