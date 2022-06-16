韓國政府周四表示，受到全球供應瓶頸、通膨竄生以及利率急速上揚的影響，該國2022年經濟成長可能寫下3年來最低。

韓國總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）發表他上任以來首次經濟政策提案，表示今年成長預估有原本的3.1％調降至2.6％，並且調升年度通膨預期， 由2.2％上修至4.7％，將是2008年以來最高。

韓國財長秋慶鎬（Choo Kyung-ho）周四會晤韓國央行總裁等高層後強調，「穩定物價為第一優先要務，這是我們的共識。」為了協助韓企因應通膨挑戰，韓國政府並規劃調降企業稅至22％。