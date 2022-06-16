資深藝人劉尚謙淡出演藝圈多年，虔心宗教的他目前在桃園當住持，沒想到凌晨在臉書發文曝噩耗，原來是高齡的母親離開人世，享嵩壽103歲，不禁感概表示：「思念雲端的老虎爸老虎媽，會是我孤單的身影」。

劉尚謙凌晨於臉書公布母親逝世噩耗，並曬出她生前與家人慶生的照片，只見母親總是對著鏡頭露出慈祥笑容，安享天倫之樂的模樣全寫在臉上，不過礙於疫情影響，無法全家人都進到病房見最後一面，讓他回憶起父親去世時，曾為母親寫了一首關於她和父親從哈爾濱來到台灣，攜手走過70多年的歌曲，由於沒找到人編曲，因此在母親去世前，依舊沒辦法當面唱給她聽，不禁悲慟表示：「我最親愛的媽，老虎媽，我把這首歌《我捨不得你的孤獨》貼在臉書上，向全世界昭告您和老虎爸的愛，您最懂得您的老頭兒」。

劉尚謙公布母親逝世噩耗。(劉尚謙臉書)

母親離世讓劉尚謙想起7年前父親離開前的畫面，他回憶起當時天人永隔的畫面：「您親著爸的臉，撫摸著他的臉龐，為他唱了最愛您唱給他聽的〜月亮代表我的心」，接著不捨寫下：「我們全家最敬愛，最喜愛，最頑固可愛的老虎媽，我最愛的母親，享年103歲，夕陽斜影下，思念雲端的老虎爸老虎媽，會是我孤單的身影」。

劉尚謙1974年以第一名考進華視演員訓練班，在古裝武俠劇集《倚天屠龍記》飾演「張翠山」走紅後，成為多家電影公司搶着簽約的當紅小生，不過近年他已經淡出演藝圈，除了在廟裡當住持，也重回校園進修自然醫學碩士，生活過得相當充實。