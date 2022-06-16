新北市某家口罩公司去年面試曹姓女子，事後遭曹女PO文抱怨，引發不少網友批評，該公司認為是曹女以多個帳號發文攻擊，控告曹女加重誹謗。台北地檢署認為，曹女以面試過程作出評論，受《憲法》言論自由保障，加上沒有證據證明發文的網友帳號與曹女有關，依罪嫌不足，將曹女不起訴。

據了解，曹女去年6月在臉書社團「深坑大小事」PO文描述她去該口罩公司面試過程，寫說「主管說現在缺晚班的，1300到2200可以嗎，我當然可以啊，問我什麼時候可以上班，我回星期五，他說好帶雙證件來，我OK，星期四打電話給我說改早班，0830到1730上班，我都OK的」。

曹女寫道：她到公司後，「結果有一個主管出來跟我說現在不缺人了，證件還我，不用上班，叫我回去，真的很過份…」，引發大批網友留言批評。

該公司懷疑曹女一人分飾多角，以19個臉書帳號及5個Google帳號，在網路發文攻擊公司，影響公司信譽，對曹女提出加重誹謗告訴。

檢方調查時，曹女承認有在臉書發文抱怨，但辯稱她自己的臉書帳號，並非是口罩公司提告帳號。

檢方認為，面試過程沒有錄音，曹女基於經驗做出評論，縱使用字遣詞尖酸刻薄，仍受《憲法》言論自由保障，不能僅憑口罩公司片面指控，就認定曹女加重誹謗，依罪嫌不足，將曹女不起訴。