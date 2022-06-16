已解隔的某議員參選人助理說，每天工作接觸至少100個不認識的選民，確診後也不曉得感染源。（張毓翎攝）

「人潮愈多的地方愈要去，我們無法避免…」近日台南市議員第一選區不少議員參選人的助理傳出確診，已解隔的某議員參選人助理分享心境說，每天工作接觸至少100個不認識的選民，確診後也不曉得感染源，愈接近年底，不僅面臨選舉壓力，疫情嚴峻之際，更是冒著生命與人群接觸，場上場下都是戰場。

國內疫情仍處高原期，但距離年底選舉剩不到半年，台南某議員參選人助理表示，5月下旬某一天突然覺得喉嚨癢、疼痛，隔天聲音變得沙啞，頭也開始疼痛，驚覺自己可能「中獎了」，於是做了快篩和PCR，結果均呈陽性。

該名議員參選人助理說，因為工作關係，接觸的人群眾多，根本不曉得自己在哪裡感染，而近日同選區議員參選人的助理，也陸續傳出確診消息，聽聞後很不捨，「選舉是長期的抗戰」，建議可分流辦公，外勤和內勤助理以少接觸為原則，室內外都要戴好口罩。

該名議員參選人助理指出，距離年底市議員改選不到半年，隨著選情白熱化，掃街、車隊遊行或出席餐會的次數，都會變得很多，接觸的人群也會更廣；此外，除了公開行程，私下拜訪行程亦增加，年底逼近，選戰會議將更頻繁，群聚風險也會遞增。

該名議員參選人助理提到，6月是畢業季，今年疫情關係，許多學校改為線上辦理，所以6月行程以參加公祭為主，而公祭遇到民眾、家屬時，盡量避免不必要的接觸，做好該有的禮節才最重要。