鍾東錦即將完成18鄉鎮市傾聽之旅。（謝明俊攝）

鍾東錦在18鄉鎮市傾聽之旅中感受鄉親熱情。（謝明俊攝）

爭取代表國民黨參選縣長的苗栗縣議會議長鍾東錦，即將完成祈福傾聽之旅前夕，接受本報記者專訪時堅定地表示，他非常尊重黨中央，但也希望黨中央能多聽地方基層聲音，他願意參加黨內民主機制來推出苗栗縣長參選人，但不能接受就只有少數幾個人的密室決定，這對地方是不公平的。並且，既然徐志榮不想選，為了國民黨的勝選，他一定是當仁不讓，參選到底。

國民黨苗栗縣長參選人提名之爭，隨著國民黨主席朱立倫訪美，在檯面上看似暫歇，但始終積極參選的鍾東錦，並未停下腳步，一鄉一鎮、一鄰一里地去和地方人士面對面溝通，傾聽地方聲音，在地方父老的期盼中，鍾東錦如此應諾「可以感動，卻不能落淚，強悍硬頸的苗栗人，我會在沙場上為各位打贏榮耀的一戰！」

鍾東錦個性爽朗四海，喜歡有話直說，尤其是遇到大是大非的問題時，他常放在嘴邊的一句話就是「當仁不讓」，在國民黨被執政當局追殺，四處以不當黨產查扣國民黨黨產時，他毅然接下國民黨苗栗縣黨部主委，直接擔起每月至少50萬元的黨部開銷，國民黨力推4大公投案，他更自掏腰包在苗栗辦了百場宣講會，當仁不讓地全力支持黨的政策。

只是在為黨用盡心力的同時，卻遭自家人無情的糟蹋，鍾東錦說，敵人欺侮你不可怕，可怕是被自家人凌虐，拿40年前年少無知的過錯，以粗暴的口吻質問自己同志，好像在問1個犯人，有必要嗎？

鍾東錦認為，早在2年前，就曾多次問過徐志榮是否要參選苗栗縣長，但從那時到現在，徐志榮的口徑始終沒變，「沒有這個意願」，如果徐志榮要選，他一定全力支持，既然徐志榮不要選，那麼他基於苗栗縣國民黨執政勝選的最高前提下，他當仁不讓，參選到底。

鍾東錦建議，黨中央也可以用電話訪查的方式，去詢問18鄉鎮市泛藍的縣議員、代表、里長、鄉鎮市地方首長、各地民眾服務站、各黨部團體等人員，去聽聽這些地方人士的聲音，「誰能代表國民黨拿下縣長？」這些泛藍軍的地方人士，總數大約有500人，不用2個小時就可訪查完畢，黨中央就可知道苗栗地方基層的心聲，不要只坐在高堂密室中，不懂基層真正意願。