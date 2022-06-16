國民黨立委追蹤大鑫資訊進口快篩內幕，國民黨立委質疑從去年到今年6月14日，向食藥署申請進口家用快篩試劑EUA共有326案，其中通過的只有33案，通過率只有10％，其實審查相當嚴格，但通過的廠商卻屢次出問題，有本業是小吃店、遊戲商、動物用藥還有賣印表機的，令人懷疑背後有貓膩，背後有公關公司指點，衛福部跟食藥署應該向外界說明清楚。

原本要進口富樂快篩的醫優科技5月13日發函給衛福部函請廢止他們自己的EUA案，原因就是他們發現該產品靈敏度不足，僅34％，且市面上出現仿冒品，提醒食藥署多注意。

黨團書記長萬美玲質疑，當時衛福部就應該知道富樂快篩有問題了，醫優公函寫得非常清楚，市面有假貨、產地非美國、製造在中國大陸，但食藥署居然視而不見，疾管署副署長羅一鈞在15日回覆媒體詢富樂案時，竟然還說出「我們很多措施都是防君子，不防小人」令人感到離譜至極。

國民黨立委林奕華表示，食藥署一次通過2.4億劑富樂快篩試劑的核准數量，產地還寫著USA，艾康公司的官網都很清楚寫著，總公司在美國聖地牙哥，工廠在中國大陸，且在2016年就經過美國FDA查廠通過給予許可證。

林奕華質疑，富樂快篩試劑從頭到尾，工廠就在中國大陸，沒有所謂美國製，食藥署既然聲稱嚴格把關審查EUA申請，核准率僅有10％，查察富樂快篩試劑產地會有這麼難查嗎？出現仿冒品就散佈是「中國劣質品參雜到美國製快篩試劑」的假訊息、認知作戰，民進黨政府從頭到尾說的都是謊言，食藥署到底是如何通過富樂EUA？

副書記長鄭正鈐表示，食藥署在審核EUA時，要求必須提供製造商廠區平面圖、製造作業區域圖，並說明廠址，包括醫優和大鑫在申請富樂快篩試劑EUA時，都是註明生產國別是美國，但實際上工廠都在中國大陸，那兩家公司在申請EUA時，寫美國是否有造假之嫌？難道衛福部食藥署碰到醫優和大鑫申請，就閉著眼睛讓他們申請通過？衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅，難道都不用下台負責？