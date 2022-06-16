星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析12星座會在哪方面花大錢，像是白羊、雙子會花錢買快樂，天蠍會為了進修砸大錢，戀愛腦的雙魚座則會在戀人身上不計代價的付出，若遇到有心人士就很容易被騙錢。

▍白羊座

白羊座會為了快樂花大錢，例如養寵物，雖然非常花錢，但只要能取悅自己，他們就覺得值得。

▍金牛座

金牛座只要是覺得有利可圖，就願意投入大量金錢，他們熱愛賺錢，像是投資、買房、炒股票，這種錢滾錢的事情最能讓他們花大錢。

▍雙子座

雙子座花最多錢的地方就是娛樂費，無論是外出遊玩或是娛樂APP、付費會員，只要能讓他獲得瞬間的快樂，花多少錢他們都願意。

▍巨蟹座

巨蟹座願意花大錢買居家用品，他們除了工作以外的其他時間幾乎都在家裡度過，因此很願意買高品質的沙發、家具、按摩椅，讓居家生活更享受。

▍獅子座

獅子座會為了愛面子花大錢，所以他們會花費鉅資在行頭上，無論是穿著打扮，或車子、手錶、包包，一定不能輸給他人。

▍處女座

處女座花最多錢的地方就是保養，無論男女都很在乎自己的狀態，不希望顯老或看起來太疲倦，花點錢維持最佳狀態對他們來說是必要支出。

▍天秤座

天秤座偶像包袱很重，平常總是神經緊繃，所以私底下會花很多錢在放鬆身心上，像是SPA、溫泉或美食，只要能暫時讓自己放下重擔，他們都願意買單。

▍天蠍座

天蠍座頭腦聰明，無法忍受自己落於人後，願意花大錢在進修、提升實力上，若能讓他們更接近人生目標，花再多錢他們也願意。

▍射手座

射手座會在社交上花大錢，無論是跟朋友出去吃飯搶著買單，或是為了打入上流社會努力花錢疏通人脈，有關於社交的事情，他們就特別捨得掏錢。

▍摩羯座

摩羯座看似理性，其實很重感情，只要是他非常在乎的人，就會不計代價的付出，如果和父母感情很好，或擁有論及婚嫁的另一半，他們就願意在對方身上花大錢。

▍水瓶座

水瓶座往往會有一兩個別人看不懂的癖好，他們很願意為了自己的喜好花錢，付出的數字往往讓旁人驚訝不已。

▍雙魚座

雙魚座最重視的就是愛情，所以談戀愛的時候非常願意花大錢，如果遇到值得的人還不要緊，遇到渣男、渣女就很容易人財兩失。