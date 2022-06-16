氣象局發布新北、桃園、新竹縣、苗栗、台中、南投、宜蘭7縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（16日）東北部地區及臺中以北、南投山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

7縣市大雨特報。（氣象局提供）

氣象局指出，今天鋒面還在台灣附近，西半部地區不定時有陣雨出現，清晨在彰化以北已經有一波明顯降雨，雨勢較大、不過時間短暫，在上午降雨已趨緩進入空檔；而南部地區雲量較少、偶爾仍有零星降雨的機會，不過都可以見到陽光，感受悶熱，尤其近山區的平地溫度會再更高一些，出門注意防曬。

中午過後對流發展旺盛，降雨再增加，在中部以北、宜花地區及南部山區有局部大雨發生的機率，且容易伴隨雷擊及強陣風，外出請多加留意並攜帶雨具備用，到了入夜後各地降雨逐漸趨緩，這波鋒面影響也告一段落。

氣溫方面，氣象局表示，白天高溫在北部及東半部為29、30度左右，中南部地區則是31至33度，感受溫暖偏熱。