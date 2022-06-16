民進黨秘書長林錫耀16日受訪時表示，受到疫情爆發影響，民進黨內針對年底大選的提名作業也延宕，接下來將召開選對會，包括雙北、桃園、基隆、新竹等地的提名人選，都將進行討論，提名作業會盡早完成，讓大家有所準備。

問及雙北市長提名作業是否有時間表時，林錫耀表示，雙北市市長的提名作業並沒有時間表，需要經過選對會進行多方考慮，經過評估有共識、做出結論後，就會盡快完成提名程序。林錫耀說自己是秘書長，提名作業應由選對會做通盤考量。

另外，民進黨內有要求林右昌轉戰新北市的聲音，林錫耀笑著說，他與林右昌先前在中央黨部是同事，林右昌擔任基隆市長7年多來，從城博會就可以看出整個城市得到翻轉，也代表「民進黨執政，品質保證」。但他還沒與林右昌談過，但可以從這樣的聲音，感受到黨內的各種想像與期待。

林錫耀話鋒一轉，表示今年民進黨有幾位任滿的縣市長，如桃園的鄭文燦、新竹的林智堅、基隆的林右昌，都是民進黨的寶貝，也是台灣的資產，對於他們的未來，大家都很期待。林錫耀坦承，受到今年疫情爆發影響，民進黨內針對年底大選的提名作業的確有所延宕，接下來將會加快提名作業及選對會的相關進度。

談到民進黨內近來鄭宏輝與沈慧虹都有意問鼎新竹市時，林錫耀表示，前兩天總統蔡英文接見鄭宏輝，立院總召柯建銘也陪同。鄭宏輝16日也在臉書發文表達心志，若民進黨徵召，他會全力以赴；若有其他考量，他也全力支持。林錫耀表示，他尊重鄭宏輝的表態，年底全黨要團結，求得勝利才是最重要的。