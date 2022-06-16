彰化縣提供諮詢專線。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣提供諮詢專線。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣提供打疫苗送禮券。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情還在連環爆不停，中央流行疫情指揮中心16日公布國內新增6萬3170例本土個案，彰化縣又新增5184例確診，確診人數已經累計到12萬6323人，平均每9.8名縣民就有1人確診，左鄰右舍、親朋好友染疫，已經成了家常便飯，爆過了最高點，預估一、兩周後趨緩。

彰化縣長王惠美表示，第四劑疫苗已開放施打，對象為65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫力不全及免疫力低下且病情穩定者及第一類醫事人員，建議第一類醫事人員，評估自身染疫風險與意願後，並與第1次追加劑間隔5個月，接種第2次追加劑，縣府也已安排醫療團隊到點提供長照住民接種服務，其餘對象均可至各合約醫療院所接種。

這波疫情雖然多數是輕症，看著疫情緩不下來，不少人還是很擔憂，「再怎麼樣也沒人想中鏢啊」，有人竟一口氣灌下魚腥草中藥湯1千西西，希望能感受到良藥苦口。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化疫情仍處於高原期，但逐漸走向最後一哩路。建議5-11歲兒童應完成2劑疫苗接種、2劑間隔4-8週以上、兒童族群以同廠牌疫苗完成2劑接種。5-11歲兒童未開放混打，6-11歲兒童莫德納疫苗第二劑，已配發完成，若第一劑施打完成已達4-8週以上，總計約15000人，可自行前往縣內各合約醫療院所接種；5-11歲兒童 BNT疫苗第二劑，學校正進行意願調查，待中央確定疫苗配送數量及日程後，安排醫療團隊施打。