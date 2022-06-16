華碩(2357)宣布推出ASUS Prime AP201機殼，在僅33公升的小巧空間，配備大型360mm水冷散熱器、338mm顯示卡及ATX電源供應器；前面板另有USB Type-C、USB Type-A等連接埠，AP201採時尚簡約設計，兼具效能、高相容與便利性。

ASUS Prime AP201專為microATX主機板量身訂製，在尺寸與相容性間取得平衡，相較傳統ATX直立式機殼，省下更多桌面空間，並支援高階零組件，使用者如欲打造強大的電競或內容創作電腦，AP201足以容納ROG Strix GeForce RTX 3090等最高階顯示卡，機殼頂部還可安裝360mm的AIO水冷散熱器，再加上ATX電源供應器，以實現最佳效能。此外，AP201兩邊側板均免工具即可開啟，拆卸、安裝隨心所欲，且為保持內部整齊俐落，延伸的主機板放置處更巧妙設計切口，提供32mm的收納與整線空間，DIY電腦玩家組裝或升級設備皆輕鬆好上手。

為提供良好通風，ASUS Prime AP201側板及前面板佈有方形開放式金屬網孔做為寬大的進氣口，不僅利於散熱，還能防塵、呈現裝載硬體，ASUS Prime AP201前面板支援高達10Gbps的USB Type-C連接埠，可提供充電、傳送顯示訊號、存取高速外部儲存裝置，或串接周邊設備等多項功能，還有兩組適用於麥克風、耳機的USB Type-A連接埠與音訊插孔，使用者只要選擇前面板具連接功能的主機板，即能坐享彈性與便利十足的連接體驗。