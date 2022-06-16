訊連(5203)人臉辨識引擎FaceMe與日本系統整合商ITOCHU Techno-Solutions（伊藤忠，CTC）合作，CTC利用FaceMe開發「車輛檢驗資訊系統」獲豐田汽車採用，以優化車輛品質管理。

「車輛檢驗資訊系統」用於管理整車品質管理的系統，藉由FaceMe快速且精準的人臉辨識技術，系統能確保只有符合資格的檢驗員才能進行檢驗工作，其無接觸、高精準臉部辨識的特點，可有效提高生產力。此外，無論使用者是否配戴口罩或帽子皆可完成身分驗證，在疫情期間可有效防止疾病傳播。

豐田汽車主任今任德光表示，疫情期間FaceMe不僅可以提高生產效率，且在工廠特有的明亮環境或車內的陰暗環境中都能支援，讓工作人員能更專注於檢測的工作上。

訊連董事長暨執行長黃肇雄表示，FaceMe SDK具有世界一流的準確度與防偽技術，用於車輛檢驗資訊系統中，有助提高豐田汽車品管控制的便利性與生產力，並有效防止廠區內的疾病傳播，訊連看好像這樣的智慧工廠市場應用，能持續增長。