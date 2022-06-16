宏達電(2498)旗下VIVE Arts宣布，與巴塞爾藝博會合作，於巴塞爾展覽中心展示VIVE Arts與Albert Oehlen及曾吳兩位藝術家的全新合作作品，展示了兩位藝術家首次對虛擬實境的探索。

宏達電VIVE Arts總監葉心宇表示，本次於巴塞爾藝博會中首次亮相Albert Oehlen及曾吳的首件VR作品，希望觀眾能細細體會這兩位藝術家大相逕庭的表現手法。曾吳使用詩意盎然的方式來探索《白鯨記》的海洋世界；而Oehlen則在現實和虛擬之間跳轉，讓觀眾能隨藝術家體驗虛擬世界中的真實感受。VIVE Arts致力於改變人們體會藝術的方式，透過合作和委託，期盼藝術家能夠著手在全新科技上，將他們的創意願景轉為實體。自Covid-19疫情開始，數位科技就在藝術界中扮演著不可或缺的一角，很期待能夠展示這兩件曠世巨作，並為VR藝術的媒介樹立全新標竿，展現出無窮的創造力和尖端科技。

此為VIVE Arts第三次成為巴塞爾藝博會的官方VR合作夥伴，攜手不斷地致力於推廣和拓展藝術方面的創新技術。VIVE Arts先前於巴塞爾藝博會展覽中的展出包括Anish Kapoor和Marina Abramovic於2018年香港巴塞爾藝博會上分別展出首件VR藝術作品，以及Laurie Anderson和黃心健於2019年香港巴塞爾藝博會上展出To the Moon。

VIVE Arts致力於與藝術家建立長久關係，讓他們透過創新的數位科技來拓展作品範疇並探索創新的點子。曾吳於第59屆威尼斯國際雙年藝術展中展出的特別藝術項目大型影像和聲音裝置《Of Whales》作品將展至11月27日。曾吳與Moved by the Motion團體共同創作的另一項Moby Dick元素作品EXTRACTS，目前也在紐約惠特尼雙年展上展出。