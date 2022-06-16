為了滿足各式多工處理、高頻率的勁速體驗與高性能電腦運算需求，並提供使用者全方位的DDR5升級選項，全球記憶體品牌廠十銓(4967)宣布旗下ELITE SO-DIMM DDR5與ELITE U-DIMM DDR5之5600MHz高頻率標準型記憶體將於2022年7月初在北美Amazon全新升級上市。高頻率讓桌上型電腦和筆記型電腦皆可擁有更高效能的DDR5記憶體模組，強化使用者的生產力，全面提升作業效率及儲存效能，為全球消費者提供更穩定、高效及低功耗的使用體驗。

面對高速運算與數位科技需求日益提高，十銓推出ELITE SO-DIMM DDR5 5600MHz與ELITE U-DIMM DDR5 5600MHz全新高頻率低功耗的記憶體模組，透過規格全面升級，滿足全球消費者於桌上型電腦或是筆記型電腦之商務、學習及娛樂等多種需求，並搭配1.1V的低工作電壓，有效減少功耗，延長電腦的使用壽命。另外，DDR5的Same-Bank Refresh功能及優化的IC組成架構，相較DDR4可同時處理雙倍資料量，能使電腦在多工處理的狀態下，運作更流暢，大幅提升作業效率。

TEAMGROUP ELITE SO-DIMM DDR5 5600MHz與ELITE U-DIMM DDR5 5600MHz，首波將提供單支16GB的規格，並在2022年7月初於北美Amazon搶先上市開賣。十銓不斷精益求精，為消費者提供更卓越且多元的DDR5解決方案，推出筆記型電腦記憶體及桌上型電腦記憶體，並有8GB至32GB等多樣容量的單雙通記憶體模組供選擇，滿足消費者各式電腦設備的擴充需求，加速工作效率。