台中市警察局與環保局、監理所等單位針對改裝車執行「環、警、監聯合稽查工作」，今年1至5月針對噪音汽、機車輛共計取締131輛，由環保局依噪音管制法開單告發。

台中市警察局交通大隊今天發布新聞稿表示，改裝車常製造擾人噪音，市警局規劃於今年6月起，增加結合台中市政府環境保護局、交通部公路總局台中區監理所加強取締噪音車輛場次，並對改裝車輛加強執法，以維護用路人安全及社區安寧。

警方指出，今年1月至今共取締改裝車749件，但因噪音屬環保機關權管，市警局每月有6至8場次，不定時配合環保局、監理所等單位執行「環、警、監聯合稽查工作」，今年1月至5月共執行33場次，攔查280輛進行噪音檢測，其中不合格計131輛，由環保局依噪音管制法開單告發。

警方表示，今年6月起，除原定每月「環、警、監聯合稽查工作」既定場次執行外，每月將再增加6場次稽查，由各分警局所轄區域分區執行加強執法。

另外，台中各警分局也利用一般勤務時段，針對改裝噪音車輛錄影蒐證後，上傳行政院環境保護署噪音車檢舉網站，由環保機關檢視蒐證資料認定，通知車主召回臨時檢驗，今年1月至5月止，共計通報1643件，使改裝噪音車輛明顯改善。

警方提醒，民眾若有發現噪音車輛，可多加利用行政院環境保護署設立的噪音車輛檢舉網站上傳通報，由環保局檢視資料後，依權責通知車主至指定地點接受檢測，共同營造寧靜居住環境。（編輯：戴光育）1110616