氣動元件大廠亞德客-KY去年合併營收近254億元、稅後淨利64.41億元、EPS攀升至33.65元，全面改寫歷史新高，16日股東會通過每股配發人民幣3.0元，今年改選，新增1席獨董，改寫6席董事及4席獨董，首度有兩位女性擔任獨董，隨後董事會推舉王世忠續任董事長。

亞德客16日股東會承認去年財報、營業報告書，並通過每股配發現金股利人民幣3元。亞德客營業報告書提到，除積極擴充現有事業產能外，公司設立台南廠，在台灣成立第二研發中心，用以發展高端氣動產品及電動產品之部件，自製之線性滑軌已開始量產；在中國境內持續增設銷售分公司及營業所，並設立物流中心以提高營運效率；在海外營運據點方面，計畫將逐步健全日本、馬來西亞、泰國及美國銷售公司，持續擴大海外區域之營運規模，並積極參加客戶端的產業展覽，以增加市場占有率及提升公司獲利。

亞德客未來也將再開發電動缸及滾珠螺桿等相關全新產品，利用公司在中國及世界各地綿密的行銷體系代理其他自動化相關之元件及產品，提高股東報酬率。

亞德客今年股東會重頭戲是全面改選董事，六席董事分別是王世忠、藍順正、汪海明、李懷文、陳瑞隆、曹永祥出任；獨董則由會計師林育雅、國立雲林科技大學機械工程系教授任志強、瑋達興業董事長林根茂、律師黃意文擔綱，首度有兩位女性任獨董。