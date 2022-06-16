年底桃園市長選舉，國民黨由行政院前院長張善政出戰，他目前持續走訪地方請益，民眾黨派立委賴香伶出線，民進黨人選以衛福部長陳時中、新竹市長林智堅呼聲高，但尚未宣布。根據入口網站《Yahoo》今(16日)起針對「你看好誰能當選桃園市長？」進行網路民調，截至今15時止，有1700人投票，前三名人選分別是張善政、林智堅、陳時中，其中張善政遙遙領先。

《Yahoo》今起至20日舉行網路民調，詢問網友「你看好誰能當選桃園市長？」選項有林智堅、陳時中、張善政、立委鄭運鵬、賴香伶。截至15時止，有16.4%選林、7%選陳、57.1%選張、3.3%選鄭、5.3%選賴，另有10.9%為不知道/沒意見。

該民調並詢問網友「候選人過去的政治表現，是否會影響你選擇的意願？」結果有73.2%網友表示一定會、13.9%可能會、4.5%不太會、3.8%一定不會、4.6%為不知道/沒意見。