國內新冠肺炎疫情未歇，中南部仍處高原期，台中市、彰化縣宣布，高中以下學校暫停實體授課，遠距教學再延長至6月30日，台中市長盧秀燕表示，公幼暫停實體課程，私幼開放與家長協商後自行決定停課與否。

盧秀燕表示，台中市今（16）日新增確診數9523例，仍高居全台第一，仍處高原期，疫情尚未趨緩，宣布台中市高中以下學校「停課不停學」措施將再延長至6月30日，公幼暫停實體課程，私幼開放與家長協商後自行決定停課與否。

台中市長盧秀燕於疫情線上記者會宣布，台中疫情仍處高原期，尚未趨緩，台中市高中以下學校「停課不停學」措施將再延長至6月30日。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市16日新增確診數9523例，仍高居全台第一。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

盧秀燕說明，考量台中市疫情仍處於高原期，7至18歲學生的確診人數仍多，可能會造成反覆停復課的情形，且國小疫苗6月10日施打完畢，抗體需14天生成，為避免孩童在校園群聚而確診，因此，台中市高中以下學校，6月20日至6月30日停課不停學，暫停實體課程，改採線上教學到學期末，公幼也暫停實體課程至學期末，私幼由則開放與家長協商決定停課與否。

台中市高中以下學校「停課不停學」措施將再延長至6月30日。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

彰化縣高中以下學校暫停實體課程。（圖／彰化縣政府提供）

另外，彰化縣長王惠美指出，因連日來確診仍在破5000例盤旋，經再三嚴謹評估，宣布高級中等以下學校，含國小附設幼兒園、鄉鎮市幼兒園，從6月20日至6月30日，暫停實體課程，改採遠距線上教學至暑假。

彰化縣政府表示，截至6月8日完成國小及幼兒園學童校園疫苗接種，保護力尚未形成，另考量中南部疫情尚在高原期，中彰投生活圈，就學就業往來頻繁，抗疫應該具備一致性，故宣布高級中等以下學校，含國小附幼、鄉鎮市幼兒園，暫停實體課程至暑假前一天，持續從6月20日，停課到6月30日。

彰縣府表示，學活校如有重大活動經防疫專責小組研議後，在加強防疫措施下，學生得分流返校，學生評量授權由學校彈性多元方式辦理；學生亦配合校園疫苗接種期程，返校接種；縣府與學校持續提供綿密社會支援網絡，與家長共同照顧我們的孩子，家長有照顧需求，學校仍持續提供基本照顧，含午餐，減輕家長負擔。防疫政策再依校園疫情狀況滾動式檢討。