女子職業摔角選手木村花，有著一頭粉色頭髮和開朗笑容，先前出演日本真人秀《雙層公寓：東京2019-2020》後，初登場表現想戀愛，展現可愛溫暖的一面，後來疑因節目要求對男嘉賓暴走，結果飽受網友謾罵和批評，IG一連發布想道別世界的限動後，最終悲憤選擇輕生結束自己22歲的生命。

在年僅22歲的木村花輕生過後，經司法判決過後，每天留言辱罵她的酸民卻只被判誹謗罪，僅被罰款9000日元(約2200新台幣)，引起日本人民高度反感，直言處罰實在是太輕了，也激起言論自由和網路霸凌爭論，一方面主張言論自由避免政府阻斷言論，另一方堅持採取嚴厲手段對付霸凌者。

根據《CNN》報導，本月13號日本國會通過修正案，大幅提高「網路侮辱罪」刑責，從原本「拘役30天以下」罰則提升到「最高被判服刑1年」或是30萬日元(約66330新台幣)罰款，預計今年夏天就會開始實施。木村花媽媽聞訊後贊同修法，「我希望人們知道網路霸凌是一種犯罪行為」。

日本律師Seiho Cho提出警告，法律修正後沒清楚將污辱內容劃分，到時想批評日本首相白癡，也可能會構成污辱罪。他提到，法律本身有存在爭議，而在這項法律通過前有加一項附加條件，那便是政府必須在法案推前3年後，重新審視法案帶來實際效果，好衡量對言論自由所產生的影響。

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