新竹縣兒童第2劑疫苗接種規畫。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

快篩陽性評估提供兩種服務方式。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣16日新增1462例新冠肺炎本土確診案例，分別為733名男性和729名女性，年齡分布0至96歲，12歲以下227人，65歲以上129人，多數集中18至64歲青壯年，約占70％。無症狀者1430人，約占98％。兒童疫苗第2劑採校園集中接種和社區院所接種雙管齊下，校園規畫自6月22日至7月8日間接種，採莫德納和BNT同日但種類分流方式施打。

新增1462例地區分布為竹北市473例、竹東鎮292例、湖口鄉226例、新豐鄉144例、新埔鎮83例、關西鎮81例、芎林鄉50例、橫山鄉31例、寶山鄉23例、北埔鄉23例、峨眉鄉8例、尖石鄉19例、五峰鄉9例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離2270人，居家照護列管人數6787人。

衛生局提醒，快篩陽性民眾可透過視訊診療或由親友代為看診方式經本縣快篩陽性評估診所醫師診斷為確診，若快篩陽性民眾有COVID-19警示症狀如發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，且無法以視訊或由親友協助或有其他看診領藥需求，則可以利用縣內7家醫院防疫門診。防疫門診主要提供快篩陽性評估確診、新冠PCR檢測與症狀治療口服藥，是提供一般快篩陽性民眾的另一個就醫管道。

兒童第2劑接種方式將循第1劑模式，採校園集中接種和社區院所接種站雙管齊下。校園接種部分預計自6月22日至7月8日陸續安排，將採莫德納和BNT疫苗同日但依疫苗種類分流方式辦理，各學校自即日起發送通知單和意願調查表，請家長配合填寫調查表後繳回學校以利安排。

目前學童接種疫苗的種類有莫德納及BNT疫苗兩種，第1劑和第2劑應至少間隔4周且不開放混打，請參與校園接種的學童務必依學校安排的分流方式接種疫苗。

由於莫德納疫苗第1劑接種時間較早，因此社區接種先開放合約院所及各衛生所兒童莫德納第2劑專診，第1劑接種莫德納疫苗且已達4周的學童可自即日起至各衛生所或合約院所接種或配合校園接種時程在學校接種疫苗，竹縣提供6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所查詢網址如下：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1040＆sms=10033

也可查詢竹縣疫苗地圖：https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

新竹縣疫苗預約入口網https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068

衛生局提醒家長，如曾經確診學童建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起至少間隔3個月後，再接種COVID-19疫苗。若是接觸者，則應於結束居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理、自主防疫且無疑似新冠肺炎感染症狀後，再行接種。