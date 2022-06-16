新竹市東大路正義輪胎行，15日深夜陳姓屋主小兒子疑似因金錢問題與家人爭吵口角，一怒下奪門而出買汽油縱火，慘奪一家8人性命，上午陳姓屋主與二媳婦胞姊前往現場招魂後，將靈位引回新竹市立殯儀館。目前在軍中服役，卻因染疫的大兒子中午也穿著全套防護隔離衣，現身在殯儀館協助父親處理8名親人後事，面對親人牌位，數度在靈堂內崩潰痛哭。

弟弟涉嫌縱火燒死8親人 染疫的軍人胞兄(圖左)「全套隔離衣」現身靈堂崩潰痛哭，六軍團政戰主任史順文少將(圖中)也前往慰問陳姓屋主(圖右)。(戴志揚翻攝)

據了解，目前在北部六軍團某單位服役的陳姓屋主大兒子，目前為上尉軍官，平時也在軍中擔任重要防疫消毒工作。但日前卻因確診在宿舍隔離中，昨晚他接獲家中噩耗趕回新竹並住進防疫旅館，今天接近中午，他身穿全套防護隔離衣，在部隊長官陪同下，前往殯儀館協助父親處理親人後事。

弟弟涉嫌縱火燒死8親人 染疫的軍人胞兄「全套隔離衣」現身靈堂崩潰痛哭，六軍團政戰主任史順文少將(圖中)也前往慰問陳姓屋主(圖右)。(戴志揚翻攝)

大兒子所屬部隊六軍團政戰主任史順文少將，也特別代表部隊前往致哀並慰問陳上尉與父親，史順文表示，當得知部隊弟兄家中遭遇重大變故，六軍團也非常關心，因此特別囑咐陳上尉全心處理家中事務，暫時不需擔憂部隊任務，部隊弟兄也會全力協助，同時關心輔導陳上尉身心狀況。