三星集團副會長李在鎔訪歐行程受半導體業界關注，尤其他前往半導體設備廠荷蘭艾司摩爾（ASML）的舉動，被認為是在確保極紫外光（EUV）微影設備供應穩定，不僅如此，韓媒透露，三星已經從ASML取得額外的EUV設備，讓三星在研發先進製程技術上有機會超越台積電。

Business Korea報導，三星發聲明證實，李在鎔與包括執行長Peter Wennink在內的多位艾司摩爾高層會面，其中EUV設備能否順利供應是討論重點，三星也強調，EUV設備是發展先進製程不可或缺的重要設備。

報導指出，三星取得額外的EUV設備，但並未透露相關細節。不僅如此，李在鎔14日也與荷蘭總理Mark Rutte會面，他要求Mark Rutte提供協助，確保艾司摩爾能穩定供應半導體設備。

報導提到，三星需要確保ASML能夠穩定供應EUV設備，才能超車台積電搶下全球晶圓代工龍頭寶座，然而ASML是唯一一家EUV設備供應商，且每年產製的數量有限，這也讓各家廠商搶破頭。

先前華爾街日報也披露，台積電部分客戶已收到通知，由於晶圓製造設備到貨延遲，明後年的產能增加可能不如預期。研調機構IBS更預估，受到需求暴增、設備不足的因素影響，2024年先進製程晶片的供應缺口恐高達20%。