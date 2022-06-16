MIH開放電動車聯盟（MIH Consortium）今（16）日宣布攜手美國白金級加速器Techstars，推出「MIH for Startups」計畫，聚集智慧移動產業嶄新動能，邀請並鼓勵全球電動車相關領域的新創公司參與，共同在為期2個月的全球新創工作坊擘畫、改變移動產業未來。

鴻海(2317)催生的MIH聯盟目標打造全新開放電動車生態系，在「軟體定義硬體」思維下聯合夥伴打造出標準化、模組化的新一代電動車解決方案，目前已有來自64個國家地區、超過2370個會員，為聚合大中小企業及新創勢力的開放平台。

而創辦於2006年的Techstars為全球頂尖加速器、亦為國際創新與創業投資平台，目前已投資超過2958間公司，市場總估值達710億美金。目前有50間加速器營運中，並在台灣推動「新創生態圈發展計畫」，持續協助新創鏈結企業與國際。

為與更多國際智慧移動產業新勢力接軌，MIH聯盟此次攜手美國白金級加速器Techstars，盼鏈接國際與台灣相關領域新創，創造更多產業新火花。雙方擁有相同願景，盼藉由合作推動創新，由創新驅動變革，匯集產業新星齊力打造永續發展未來。

「MIH for Startups」計畫在7～8月推出全球大師講堂，邀請未來產業加速器董事總經理Tricia Martinez、底特律智慧移動加速器董事總經理Ted Serbinski與畢業團隊在歐美與亞太地區進行主題分享，並遴選出20個團隊參加在8月展開、為期2個月的新創工作坊。

此計畫最後選出的10個團隊，將獲得免費台灣來回機票，在10月的台灣國際智慧移動展（E-Mobility Taiwan）參加Demo Day、設攤推廣及參訪供應鏈。前3名團隊可與鴻海投資團隊一對一深度交流，並有機會獲得鴻海及關聯企業投資機會，以及成為MIH夥伴。

MIH聯盟執行長鄭顯聰表示，MIH是技術開發平台也是孵化器，與全球新創公司合作激盪火花，支持技術和商業模式進步，MIH的開放、高兼容性、去中心化3大特點正是年輕世代的價值觀，期待與更多電動車領域的新星團隊深度互動及合作，為智慧移動開創新路。

Techstars執行長Maelle Gavet表示，過去幾年在全球累計超過120間智慧移動領域新創、108多間能源領域新創，以及600多間人工智慧／機器學習領域新創。「MIH for Startups」將會為想要塑造未來汽車產業樣貌的創業家們，提供最堅強的後盾。