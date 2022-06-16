美國晶片大廠高通（Qualcomm）周三成功推翻歐盟反壟斷監管機構4年前開出的9.97億歐元（約10.5億美元）巨額罰款，使歐盟反壟斷事務負責人維斯塔格（Margrethe Vestager）整頓科技巨頭的計畫遭到重大挫折。

根據歐盟執委會在2018年所做的裁定，高通在2011年至2016年期間付給蘋果公司數十億美元，好讓所有iPhone手機和iPad平板電腦都只使用高通晶片，藉此阻礙英特爾等競爭對手。

對高通的裁罰是維斯塔格經手的案件之一，其他包括Alphabet旗下谷歌，以及數家銀行和卡車製造商也都因為反競爭行為而被處以高額罰款。此外，蘋果、亞馬遜和臉書也正在接受歐盟的反壟斷調查。

歐盟第二高法院—普通法院（General Court），周三撤銷了歐盟這個4年前的裁決，並糾正歐盟競爭執法機構對該案件的處理失當，負責審理的法官表示，一些程序上的違規行為影響了高通的辯護權，並使執委會指控高通的行為分析失效。

判決書上表示，執委會沒有提供可能支持該調查結果的分析，即在取得2014年和2015年推出之iPad機型所使用的LTE晶片組上，本案涉及的付款確實降低了蘋果轉向高通競爭對手的動機。此外，當時iPhone也沒有其他可取代高通LTE晶片的選擇。

歐盟競爭執法機構仍可向歐洲最高法院歐盟法院（CJEU）提起上訴。

歐盟執委會表示將仔細研究該判決及其影響，並考慮下一步行動。高通尚未回覆媒體置評請求。

這是維斯塔格在對付科技巨頭的第二次重大挫敗。12年前英特爾因排擠對手超微而被開罰10.6億歐元的案件，也在今年一月遭法院推翻。

維斯塔格下一次的考驗將在9月14日，屆時普通法院將對谷歌挑戰創下記錄的43.4億歐元反壟斷罰款作出裁決。本案中，谷歌被指控利用其Android行動作業系統排擠競爭對手。