新竹輪胎行昨晚遭到家中小兒子縱火，釀成8死火警慘案。(新竹市消防局提供)

【全程字幕】9分鐘就奪命！疑起口角輪胎行孽子潑汽油縱火 8人葬火窟最小1歲

新竹市東大路輪胎行15日遭自家人縱火釀成8死，涉嫌縱火的陳嫌因燒、嗆聲在醫院接受治療，詳細作案動機還待釐清。對此，律師林智群以4大點分析陳嫌將面臨的刑事責任，若嫌犯精神正常，沒受到其他刺激，沒意外應該是死刑。

新竹市東大路輪胎行昨日深夜遭陳姓嫌犯縱火，造成其8位至親在火場送命。林智群今日在臉書粉專發文，表示此案罪證確鑿，以4大點分析將來地檢署偵辦與法院審理的要點，分別為：一、成立幾個故意殺人罪與是否成立公共危險罪；二、最高法院對「間接故意殺人」的見解；三、行為人精神狀態；四、行為是否受到刺激才犯案。

至於量刑，林智群表示，若嫌犯沒精神問題與受到刺激，應該是死刑，只是不保證執行；而民事部分，林智群說，此案的嫌犯故意殺死繼承人與被繼承人，將直接喪失繼承權，就算8位罹難者有保險，嫌犯故意造成8人死亡的同時，就喪失受益權，縱使保險金成為遺產，嫌犯沒繼承權，同樣無法請領。

律師林智群在臉書分析新竹輪胎行遭縱火案例。（翻攝林智群臉書）

值得一提的是，高院對於間接殺人見解一案，源於縱火犯湯景華燒機車，害6條人命枉死，此案歷經多審，數度判死又被撤銷，最終判決時，最高法院逆轉死刑，引用《公民與政治權利國際公約》規定，指出「間接故意殺人」非最嚴重罪刑，故不能量處死刑，判其無期徒刑。